De A16 van Rotterdam naar Breda is maandagochtend bij de Moerdijkbrug weer even open. De weg was in de vroege ochtend een aantal uren afgesloten vanwege een omgewaaide vrachtwagen. Twee van de drie rijstroken zijn weer vrijgegeven. De truck ligt nog op de rechterrijstrook. Volgens de ANWB wordt rond lunchtijd de berging gestart en gaat de A16 weer dicht.

Automobilisten kregen maandagochtend het advies om te rijden via de A29, maar ook daar ontstond een lange file.