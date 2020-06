A16 bij Breda hele dag dicht door gekantelde vrachtwagen

De A16 is tussen Breda-Noord en het knooppunt Zonzeel in de richting van Rotterdam nog de hele dag afgesloten, meldt de verkeersdienst van Rijkswaterstaat. Oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. Volgens de ANWB gaat de afsluiting tot circa 20.00 uur maandagavond duren.

Na de berging van de vrachtauto zal de linkerrijstrook in beide richtingen dicht blijven om de vangrail te vervangen en de bodem schoon te maken. Dit zal ook nog een aantal uren in beslag nemen, verwacht Rijkswaterstaat.

Weggebruikers die richting Rotterdam willen kunnen beter omrijden over de A58, de A27 en de A59. Het verkeer op de A16 heeft in beide richtingen te maken met lange files.

De ANWB meldt dat de tankauto een brandbare harsoplossing vervoerde. De lading moet worden overgepompt.