Door een verkeersongeval waarbij vier auto’s en een vrachtwagen betrokken zijn, is de A16 bij Breda afgesloten in de richting Rotterdam. Het ongeluk gebeurde tussen Prinsenbeek en knooppunt Zonzeel. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse. De ravage is groot. Er zijn geen berichten over gewonden, wel zouden twee mensen bekneld zitten in hun voertuig. De ANWB adviseert het verkeer om te rijden via Roosendaal.