A16 bij Breda dicht door ongevallen met vrachtwagens

Door twee ongelukken waarbij in beide gevallen meerdere vrachtwagens waren betrokken, is de A16 bij Breda in beide richtingen afgesloten. De ANWB meldde dat een van ongevallen plaatshad bij het knooppunt Princeville in de rijrichting Rotterdam. Bij die botsing was een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen betrokken. Het is nog niet bekend hoe lang de weg daar dicht blijft.

Het andere ongeluk was bij het knooppunt Galder in de rijrichting Antwerpen. De weg is daar zeker tot 20.00 uur afgesloten.

Het verkeer kan omrijden via Bergen op Zoom. Dat is over de A17, de A58 en de A4. Eerder op de middag gebeurde er ook al een ongeluk op de A58 bij Breda waarbij ook een aantal vrachtwagens was betrokken.