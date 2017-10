Op de A15 van Gorinchem naar Ridderkerk is vrijdagochtend vroeg een dode gevallen. Een busje en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. De bestuurder van het busje was volgens de VerkeersInformatieDienst bekneld komen te zitten. Ondanks de inzet van hulpdiensten en een traumahelikopter overleefde hij het ongeluk niet.

Door bergingswerkzaamheden was de weg een tijdje dicht en gold er een omleiding. Kort na 08.00 uur kon het verkeer weer doorrijden.