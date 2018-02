De A15 tussen Nijmegen en Gorinchem is weer volledig beschikbaar, zo meldt de VerkeersinformatieDienst (VID). Eerder maandagochtend was de weg in de richting van Gorinchem tussen Leerdam en Arkel afgesloten wegens een ongeval.

Bij het ongeluk waarbij twee vrachtauto’s en twee personenauto’s betrokken waren, raakten twee personen gewond. De weg werd geopend nadat de politie onderzoek had uitgevoerd en de weg had gereinigd. De vertraging op de weg was op enig moment opgelopen tot twee uur.