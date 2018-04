Op de A15 van Gorinchem naar Nijmegen is een ernstig verkeersongeluk gebeurd ter hoogte van Echteld. De weg is dicht tussen Tiel en Echteld. Volgens de politie Gelderland gaat het om een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen, maar meer is nog niet bekend.

De hulpdiensten zijn massaal onderweg, inclusief een traumahelikopter.

Achter de afsluiting van de A15 staat file. Rijkswaterstaat zegt dat automobilisten beter kunnen omrijden via Den Bosch (A59 en A50).