A15 afgesloten vanwege brandende vrachtwagen

De A15 bij Valburg is maandagmiddag afgesloten vanwege een brandende vrachtwagen. De brandweer is ter plaatse. Op foto’s van Rijkswaterstaat is te zien dat het blussen van de brand veel rook veroorzaakt.

De weg is korte tijd in beide richtingen afgesloten geweest. Rond 17.25 uur ging er een rijstrook in de richting van Nijmegen naar Rotterdam weer open.

Weggebruikers wordt geadviseerd om te rijden via Arnhem, omdat er op de Oversteek, een brug in Nijmegen, ook een ongeluk is gebeurd. Daardoor is het in en rond de stad enorm druk.