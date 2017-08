A12 richting Utrecht weer open na ongeval

De A12 van Den Haag richting Utrecht is weer open nadat de snelweg ongeveer drie uur was afgesloten ter hoogte van Zoetermeer. De brandweer moest daar een auto blussen nadat deze met grote snelheid tegen en over de vangrail vloog en vlam had gevat. Er zijn geen gewonden gevallen.

De ANWB meldde eerder dat de A12 van knooppunt Prins Clausplein tot Zoetermeer tot 8.00 uur dicht zou zijn. De opruimwerkzaamheden verliepen dermate voorspoedig dat de versperring ruim een half uur eerder voorbij was.

Vanwege de vakantie was er weinig verkeer op de weg en leverde de afsluiting geen extra files op.