De A12 van Den Haag richting Utrecht is afgesloten ter hoogte van Zoetermeer. De brandweer is daar een auto aan het blussen nadat deze met grote snelheid tegen en over de vangrail vloog en vlam vatte. Er zijn geen gewonden gevallen.

De ANWB meldt dat de A12 van knooppunt Prins Clausplein tot Zoetermeer dicht blijft tot zeker 8.00 uur. Omrijden kan via Amsterdam/Alphen aan de Rijn over de A4 en N11.