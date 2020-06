De A12 is in de richting Den Haag weer helemaal open. Dat meldt de ANWB. De A12 was bij Nootdorp vanaf 10.45 uur gesloten vanwege een stoet kermiswagens die op weg was naar Den Haag om te protesteren tegen de coronamaatregelen.

Om 13.35 uur werd op de A12 richting Den Haag een eerste rijstrook vrijgegeven. Vanaf 14.30 uur mag het verkeer weer over alle rijstroken rijden.

Door het protest van de kermisexploitanten is de A12 ook in de richting van Utrecht kort dicht geweest.