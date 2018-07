A12 dicht door grote bermbrand

De A12 was zaterdagavond tussen Veenendaal-West en Maarsbergen dicht vanwege een grote bermbrand die woedde ter hoogte van Woudenberg. Ook het treinverkeer lag stil, meldde de Veiligheidsregio Utrecht. De brand verspreidde zich snel.

Bermbrand langs de #A12 verspreid zich enorm snel. Inmiddels #GRIP1 afgegeven en de weg is dicht. Brandweer uit de hele omgeving is gealarmeerd. Onder andere uit #Leersum, #Utrecht, #Amerongen etc



Foto: RijksWaterstaat Verkeersinformatie#Woudenberg #A12 @hittegolf #warm #brand pic.twitter.com/1jrq3nDklD