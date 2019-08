A12 bij Woerden weer vrij na ongeval

De A12 bij Woerden is rond 19.00 uur vrijgegeven nadat de weg in de namiddag werd afgesloten vanwege een ongeval. Daarbij waren veertien auto’s betrokken. In beide richtingen stonden lange files. Nu het bergingswerk vrijwel klaar is, lossen die volgens de ANWB langzaam op.

Het was donderdag een erg drukke avondspits, met vertragingen die opliepen tot een uur of langer en in totaal 550 kilometer file. „We merken de afgelopen dagen dat het alweer drukker wordt, maar deze spits steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Er zijn veel ongelukken en autobranden geweest”, zei een woordvoerder.