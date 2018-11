A12 bij Utrecht ook zaterdagochtend nog dicht

De A12 is ook zaterdagochtend vroeg bij knooppunt Oudenrijn nog dicht, in verband met een reparatie aan het asfalt. Rijkswaterstaat liet dat weten.

Vrijdagmiddag was daar een ongeval, waarbij twee vrachtwagens betrokken waren. Het veroorzaakte grote problemen voor het verkeer. In de richting van Den Haag liep het vast. Maar ook op de A27 en de A28, die bij Utrecht aansluiten op de A12, kwamen mensen in de file.

Er ging uiteindelijk eventjes één rijstrook open in de late middag en avond, maar om 21.00 uur moesten alle rijbanen weer dicht om de reparatie te kunnen uitvoeren. Door het ongeval werd het wegdek zo beschadigd dat het asfalt moet worden weggefreesd en er nieuw asfalt moet worden aangebracht. Dat gebeurt in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de vroege ochtend.