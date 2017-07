A12 bij Reeuwijk enige tijd dicht na ongeval

De A12 van Den Haag richting Utrecht was zaterdagmiddag enige tijd helemaal dicht nadat bij Reeuwijk een busje over de kop was geslagen. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Rond 16.30 uur gingen twee van de vier rijstroken weer open voor verkeer.

Aanvankelijk meldde de ANWB dat er meerdere auto’s bij het ongeval betrokken waren. Het bleek uiteindelijk om een busje te gaan die tegen de vangrail was gebotst en daarna over de kop was geslagen.

Het incident leidde tot lange files en vertragingen op de A12 en de A20.