A12 bij Den Haag weer open in beide richtingen

De A12 bij Den Haag is in beide richtingen weer open. De weg was aan het eind van de middag in de richting van het Prins Clausplein enige tijd afgesloten door de politie, omdat deelnemers van het bouwprotest met hun voertuigen over de volle breedte van de weg langzaam reden. Hierdoor ontstond volgens de politie een gevaarlijke situatie.

Vanwege het vele bouwverkeer dat woensdag naar de betoging op het Malieveld in Den Haag wilde, was het laatste deel van de A12, de Utrechtsebaan, gedurende de dag in de richting van het centrum afgesloten. De weg was geblokkeerd door de politie waardoor protesterende bouwers niet verder konden en hun voertuigen lieten staan tot aan het einde van de protestactie. Het overige verkeer werd omgeleid.

Nadat de boze bouwers aan het eind van de middag waren vertrokken, moest de Utrechtsebaan eerst worden schoongemaakt voordat die weer open kon. Rond 19.00 uur was de klus geklaard.