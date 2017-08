A10 West zaterdag al open

Het verkeer kan vanaf zaterdagmorgen vroeg weer in beide richtingen gebruikmaken van de A10 West bij Amsterdam. Dat is twee dagen eerder dan gepland.

Rijkswaterstaat laat weten dat bij het plannen van de werkzaamheden extra tijd was uitgetrokken voor eventuele tegenvallers. Maar die zijn er nauwelijks geweest. „Het werk verliep soepel en het weer zat mee”, aldus een woordvoerster.

De afgelopen zes weken is asfalt weggefreesd en opnieuw aangebracht en is nieuwe belijning getrokken. Verder zijn de bestrating in de bermen en de matrixborden vervangen en is de regenwaterafvoer verbeterd.