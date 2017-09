A10 West weer open na zes weken werkzaamheden

Na zes weken afsluiting is de A10 West bij Amsterdam weer open. Het westelijke deel van de ringweg rond de hoofdstad kreeg de afgelopen weken nieuw asfalt, verse voegen, andere matrixborden en een verbeterde regenwaterafvoer. Omdat de werkzaamheden soepel verliepen en het weer mee zat, kan het verkeer twee dagen eerder dan gepland weer in beide richtingen gebruikmaken van de snelweg.

Rijkswaterstaat had extra tijd uitgetrokken voor eventuele tegenvallers, maar die zijn er nauwelijks geweest. Daarmee is zaterdag een einde gekomen aan flink wat hinder voor automobilisten in de regio Amsterdam.

Dagelijks maken zo’n 124.000 voertuigen gebruik van de A10 West tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de afslag Basisweg.