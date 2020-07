A10 weer open na ongeval met zeven voertuigen

De A10 bij Amsterdam is weer open voor verkeer. De weg was aan de zuidwestkant bij knooppunt De Nieuwe Meer enige uren afgesloten na een ongeval met zeven voertuigen. Vier personen raakten gewond, van wie er drie naar een ziekenhuis zijn gebracht. Ze zijn buiten levensgevaar, zegt een politiewoordvoerster.

De weg was richting knooppunt Amstel dicht voor onderzoek en herstelwerkzaamheden. De voertuigen zijn inmiddels geborgen en het asfalt teruggebracht in goede staat, meldt Rijkswaterstaat. De oorzaak van het ongeval, dat rond 08.00 uur gebeurde, is nog niet bekend.