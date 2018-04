De A10 bij Amsterdam is bij het knooppunt Watergraafsmeer dicht in de richting A1 door drie ongevallen binnen een afstand van 300 meter. De ANWB laat weten dat bij de ongevallen in totaal tien personenauto’s zijn betrokken.

Ook de A6 is dicht door een verkeersongeval. Vanaf het knooppunt Almere kan het verkeer niet in de richting Lelystad rijden. Verkeer kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.

De A67 tussen Eindhoven en Venlo is dicht vanaf Velden doordat een auto over de kop is gegaan.