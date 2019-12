De A1 richting Duitsland is door een gekantelde vrachtwagen dicht tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Rijkswaterstaat meldt dat de weg vermoedelijk tot 02.00 uur gesloten blijft.

In de tankwagen werd dierlijk vet vervoerd. Een deel van de lading is uit de wagen gelopen. Verkeer richting Duitsland kan als alternatief via Enschede rijden over de A35, de B54 en A31.