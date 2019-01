A1 Apeldoorn-Almelo tien jaar op de schop

Rijkswaterstaat begint volgende maand aan de verbreding van de snelweg A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo bij Almelo. Het snelwegdeel van 65 kilometer lengte wordt bijna overal verbreed. Het karwei gaat tien jaar duren en kost ongeveer 400 miljoen euro. De A1 is een van de twee hoofdverbindingen voor wegverkeer van de Randstad naar het Noord- en Oost-Europese achterland.

Rijkswaterstaat begint met het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen langs het hele tracé. Daarna wordt de weg tussen Twello en Deventer verbreed naar vier rijstroken in elke richting. Tussen Deventer en Rijssen komen drie rijstroken aan weerszijden. In 2024 begint de tweede fase van het project met verbreding van de weg tussen Apeldoorn en Twello en bij Deventer. In 2028 moet de klus klaar zijn.

Volgende week dinsdag en donderdag houden Rijkswaterstaat en de aannemer informatieavonden in Rijssen-Holten en Twello. Het project zal met name rond Deventer veel verkeershinder veroorzaken.