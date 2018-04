A’dam beëindigt illegale koningsnachtfeesten

Feestvierders op een illegale party moesten in de nacht van donderdag op vrijdag vroegtijdig naar huis. De politie en medewerkers van Handhaving van de gemeente grepen in bij feesten, of feesten in opbouw.

Onder meer aan de Buikslotermeerdijk was een feest in opbouw en op de Toetsenbordweg waren ongeveer honderd mensen aan het feesten. Aan de Amerikahavenweg was een illegaal feest met driehonderd à vierhonderd bezoekers aan de gang. Daar moest de Mobiele Eenheid optreden om de locatie te ontruimen. Dit verliep volgens een woordvoerster van de politie zonder incidenten. De organisatoren van de illegale feesten zijn niet aangehouden.

Wel hield de politie tijdens Koningsnacht en Koningsdag op verschillende plaatsen in de stad in totaal 44 mensen aan wegens verschillende „Koningsdag-gerelateerde overtredingen”, zoals openbare dronkenschap en zakkenrollerij.