98-jarige man overvallen in Krimpen

Een 98-jarige man is zaterdagochtend in Krimpen overvallen in zijn woning. De hoogbejaarde werd door twee daders bedreigd met een vuurwapen en vastgebonden achtergelaten.

Hij is volgens de politie niet gewond geraakt, maar wel erg geschrokken. Het is nog niet duidelijk of de daders iets hebben meegenomen.

De overvallers hebben volgens de politie een aantal keer bij de man aangebeld. Hij reageerde aanvankelijk niet, maar deed uiteindelijk toch de deur open.

De politie is op zoek naar de twee daders, die donkere kleding en mutsen droegen.