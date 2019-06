95.000 bezoekers eerste dag Luchtmachtdagen

De eerste dag van de Luchtmachtdagen heeft vrijdag 95.000 bezoekers getrokken. Dat heeft een woordvoerder van Defensie laten weten. "De dag is goed verlopen en we hadden redelijk weer."

Defensie verwacht zaterdag meer bezoekers dan vrijdag. Een voorspelling kan de woordvoerder niet doen, "maar er is veel extra belangstelling voor de F-35". Behalve om het nieuwe gevechtsvliegtuig draait het vooral om de vliegshows, die te zien zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur.

De vorige editie, in 2016 in Leeuwarden, trok een recordaantal van 280.000 bezoekers. Daar was de F-35 ook al te zien.

