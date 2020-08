94-jarige briefschrijver: „Hou vol jongelui, ik reken op jullie”

Door allerlei beperkingen als gevolg van de coronacrisis is het voor veel jonge mensen geen gemakkelijke tijd. De 94-jarige Jan Hoek uit Rotterdam vraagt in een open brief in het Algemeen Dagblad toch nog even vol te houden. „Jongelui, wij waren tien jaar van onze jeugd kwijt. Probeer nou nog een klein jaartje de rug recht te houden.’’

De brief waarin Hoek zijn eigen jeugd vol hobbels en tegenslag schetst, werd dit weekend veel gedeeld op sociale media, onder andere door minister De Jonge van Volksgezondheid. Hoek wil met zijn brief jongeren op het hart drukken hun gezond verstand te blijven gebruiken. „Ook al worden jullie zelf amper ziek, jullie besmetten wel anderen.’’



De Rotterdammer wil jongeren ook een hart onder de riem steken. „Ik had de pech dat ik in oorlogstijd jong was. Maar ondanks alles kwam het goed. Probeer nog een klein jaar de rug recht te houden, dan kun je waarschijnlijk volgend jaar weer volop van je jonge leven genieten.’’