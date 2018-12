900 reizigers gestrand op Eindhoven Airport

Rond de 900 passagiers zijn zondag gestrand op Eindhoven Airport. Al het vliegverkeer werd daar stilgelegd vanwege de mist.

Op verzoek van de luchthaven heeft het Rode Kruis in de terminal 500 veldbedden neergezet. Een woordvoerder van de luchthaven verwacht dat die in de nacht van zondag op maandag lang niet allemaal bezet zullen zijn. Een deel van de passagiers is naar huis, naar familie of naar een hotel gegaan. Voor degenen die wel op Eindhoven Airport overnachten, is eten en drinken geregeld.

Of de geannuleerde vluchten maandag wel kunnen worden uitgevoerd, is nog niet zeker. Ook dan wordt mist verwacht. Er staan in elk geval 14 extra vluchten van Ryanair gepland om de achterstand weg te werken.