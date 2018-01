90 aanhoudingen rond jaarwisseling Rijnmond

De politie in de regio Rotterdam-Rijmond heeft tijdens de jaarwisseling negentig arrestaties verricht in 32 gemeenten. Het ging om delicten als openlijke geweldpleging, openbare dronkenschap, vernieling, brandstichting en vuurwapenbezit.

Volgens de politie waren er door regen en wind „duidelijk minder mensen op straat”. Dat vertaalde zich in minder aanhoudingen; twee jaar geleden waren er alleen al zestig arrestanten in het centrum van Rotterdam.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde dat de brandweer 44 keer moest uitrukken voor een autobrand. Tussen zondagavond en 8.00 uur in de nieuwjaarsochtend werd 896 keer de hulp ingeroepen van brandweer en ambulances. In de Rotterdamse wijk Bloemhof gooide een groep van twintig personen vuurwerk naar brandweerlieden.

De politie vond op oudejaarsavond 489 kilo vuurwerk in een auto op de Randweg in Rotterdam. Op de Banierstraat hielden agenten vijf mensen aan voor het gooien van vuurwerk naar beveiligers.

Agenten traden ook op bij een bejaardencentrum in Dordrecht, waar jongeren vuurwerk door een al ingegooide ruit wilden gooien. In Ouddorp werd ingegrepen toen vijftig man met elkaar op de vuist ging. In Spijkenisse moest een mortierbom onschadelijk worden gemaakt nadat deze was aangestoken, maar niet afging. Bij verder onderzoek vonden agenten nog eens 200 kilo illegaal en zelfgemaakt vuurwerk.

Korpschef Frank Paauw vindt dat de politie er met duizend agenten en in samenwerking met andere hulpverleners in is geslaagd de jaarwisseling beheerst te laten verlopen. „Wanneer je evengoed naar de stroom incidenten kijkt, zijn we nog ver af van een term als ‘rustig’,” aldus Paauw.