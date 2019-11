Op een bedrijventerrein in het Noord-Brabantse Klundert heeft de politie zo’n 9 miljoen illegale sigaretten onderschept. Er is geen accijns- en omzetbelasting over de sigaretten betaald. Hiermee wordt voor ruim 1,5 miljoen euro aan belasting ontdoken, aldus de politie.

De sigaretten werden ontdekt bij een onaangekondigde controle van drie bedrijven door de belastingdienst, politie en de gemeente Moerdijk. De bedrijven werden onder meer gecheckt op het naleven van milieu-, brandveiligheid- en bouwvoorschriften. In een van de loodsen, die verhuurd werd, stuitten zij op enkele tientallen pallets illegale sigaretten. De douane heeft de rookwaar in beslag genomen.

De huurder van de loods krijgt een flinke boete en moet de accijns alsnog betalen.