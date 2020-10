9 jaar geëist voor doodsteken broer van ex-vriendin

Tegen een 33-jarige man uit ’s-Gravenzande is vrijdag een celstraf van negen jaar geëist in de rechtbank in Den Haag. Mariusz S. wordt ervan verdacht dat hij februari dit jaar een 41-jarige man met een mes hard in zijn voorhoofd had gestoken. De man, de broer van de ex-vriendin van S., overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Het slachtoffer ging bij S. langs om de spullen van zijn zus op te halen. De ex-vriend zocht volgens het Openbaar Ministerie de confrontatie. Hij wilde onder meer weten waarom het slachtoffer hem zwartmaakte. Het slachtoffer had overigens zelf ook een mes bij zich, maar het verhaal van S. dat hij zich enkel verweerde, gelooft het OM niet. Meerdere getuigen hebben de steekpartij gezien, het gebeurde op klaarlichte dag op een zaterdagmiddag, en zij zagen geen verdedigende bewegingen.

S. zei dat hij per ongeluk had gestoken, omdat hij zich wilde afweren en niet meer wist dat hij een mes vast had. Echter, de patholoog-anatoom legde op zitting uit dat het bot van het hoofd het sterkste bot van het lichaam is en dat er flinke kracht nodig is om een voorhoofd met een mes te doorklieven.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.