9 jaar cel voor Rotterdamse douanier die drugs doorliet

De rechtbank in Rotterdam heeft douanier Hassan O. veroordeeld tot negen jaar cel voor betrokkenheid bij de invoer van 1516 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. Begin vorig jaar werd de bewuste lading onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met mango’s uit Brazilië. Er was twaalf jaar tegen O. geëist.

De 39-jarige O. zou de container, nog voordat het schip was afgemeerd, in de systemen hebben aangemerkt als ‘gecontroleerde container zonder bijzonderheden’. Hierdoor konden anderen de lading ongehinderd ophalen.

„De verdachte heeft op geraffineerde wijze opzettelijk onjuiste informatie in de digitale systemen ingevoerd, waardoor hij containers kon vrijgeven om te verhinderen dat deze werden gecontroleerd op de aanwezigheid van (onder meer) verdovende middelen”, aldus de rechtbank. „Door misbruik te maken van zijn positie als douanier heeft de verdachte schade toegebracht aan het imago van de Rotterdamse haven in zowel binnen- als buitenland. Hij heeft ook het publieke vertrouwen in de integriteit van de douane als overheidsorgaan in diskrediet gebracht.”

Het Openbaar Ministerie sprak tijdens de behandeling van de zaak over „het topje van de ijsberg”. Uit berichten in de versleutelde telefoon van de Rotterdammer blijkt dat hij veelvuldig containers op die manier heeft doorgelaten.