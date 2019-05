9 jaar cel voor gewelddadige woningoverval

Voor een gewelddadige overval op een woning waar een 13-jarige jongen alleen thuis was, moet een 33-jarige man negen jaar de cel in. De man was een van de overvallers, die zich voordeden als arrestatieteam van de politie, oordeelde de rechtbank in Roermond.

De jongen moest onder bedreiging van een vuurwapen gaan liggen en werd geboeid. Toen de gealarmeerde vader van het gezin met een vriend binnenkwam, wachtte hen hetzelfde lot. De daders gingen er vandoor met geld, horloges en sieraden.

Ze lieten een geladen revolver achter, waarop een DNA-spoor werd gevonden dat naar de verdachte leidde. In zijn woning werden de horloges, nepvuurwapens en munitie gevonden. Hij heeft zich grotendeels beroepen op zijn zwijgrecht. Mede daardoor zijn de andere overvallers nog niet opgespoord.

De rechtbank rekent het de man aan dat het gezin zich door de overval niet meer veilig voelt in huis. Bovendien hebben de overvallers door zich voor te doen als arrestatieteam het publieke vertrouwen in de politie geschaad.