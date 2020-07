9 aanhoudingen bij onderzoek naar cocaïnehandel haven Vlissingen

Bij een groot politieonderzoek naar de invoer van cocaïne in het havengebied van Vlissingen zijn woensdagochtend negen verdachten aangehouden. Ook worden op dit moment dertig locaties doorzocht, in onder meer Heinkenszand, Middelburg, Goes, Vlissingen en Nieuwdorp. Daarbij zijn ruim vierhonderd agenten ingezet, aldus de politie.

Politie en justitie vermoeden dat er meerdere criminele groepen betrokken zijn bij de import van cocaïne via de Vlissingse haven. Het ene verband haalt mogelijk de partijen uit de dekladingen en een andere groep zou de import regelen.

De afgelopen jaren zijn in de haven van Vlissingen grote hoeveelheden cocaïne onderschept. Vaak zaten de drugs verstopt tussen dozen met bananen of ander fruit.