85-jarige fietser overleden door verkeersongeluk

In Bussum is een fietser om het leven gekomen door een verkeersongeluk. Het slachtoffer is een 85-jarige man, meldt de politie donderdag.

Een 78-jarige automobilist reed woensdag vanuit de J.F Evertslaan linksaf de Prinses Irenelaan op, en zag de fietser daar over het hoofd. De fietser verleende geen voorrang aan de auto, aldus de politie. De 85-jarige man viel en is vermoedelijk met zijn hoofd hard op de grond terechtgekomen. Hij werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, maar is donderdagochtend overleden.