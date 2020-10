Een 84-jarige fietsster is overleden aan de verwondingen die ze donderdagmiddag opliep bij een ongeluk in het Noord-Brabantse dorp Kaatsheuvel. Op de Monseigneur Völkerstraat kwam de vrouw in botsing met een auto. Ze werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield na het ongeval de bestuurder van de auto aan. Uit het eerste onderzoek blijkt dat hij mogelijk onder invloed was van drugs.