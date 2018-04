84.000 jongeren zonder werk en opleiding

Zo’n 84.000 Nederlandse jongeren werken niet en volgen ook geen opleiding. Dat komt neer op 4 procent van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar, maakte statistiekbureau CBS bekend.

Ruim vier op de tien jongeren geven aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen (ruim de helft) zijn de meest genoemde reden.

Het aantal Nederlandse jongens en meisjes zonder werk of opleiding is wel een stuk lager vergeleken met de rest van Europa. Het gemiddelde van de Europese landen is 12 procent. Italië spant de kroon, waar een vijfde van de jongeren zowel niet werkt als geen opleiding volgt. Ook Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Spanje en Ierland scoren slecht.

In Nederland schommelt het percentage jongeren die niet werken en niet studeren al jaren rond de 5 procent.