De douane heeft in de Rotterdamse haven 800 kilo cocaïne onderschept die in een partij bananen zat. De drugs werden tijdens een controle gevonden in een container uit Ecuador. Deze was bestemd voor een bedrijf in Vlissingen, maar dat bedrijf lijkt niets te maken te hebben met de drugs.

De partij coke werd woensdag aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag, en is inmiddels vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.