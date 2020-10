‘800.000 jongeren staan open voor maatschappelijke diensttijd’

Ongeveer 800.000 jongeren staan open voor een maatschappelijke diensttijd (MDT). Daarmee zetten ze zich vrijwillig in voor een ander. Door de coronacrisis is het onderdeel hoog op de agenda komen te staan van jongeren en is de interesse voor een MDT toegenomen. Jongeren laten zich door corona er niet van weerhouden om een MDT te doen, komt naar voren uit onderzoek onder jongeren in de leeftijd tussen 16 en 26 jaar.

Tot nu toe deden of doen 16.000 jongeren tussen 14 en 27 jaar een MDT bij ruim 1300 organisaties. MDT is vrijwillig, sluit aan bij de interesses van jongeren en deelnemers worden tijdens hun project begeleid. Jongeren doen MDT om uiteenlopende redenen. Het wordt door deelnemers gezien als nuttige aanvulling op de middelbareschooltijd, voor, tijdens of na een vervolgopleiding, in een vakantie, een tussenperiode of naast een betaalde baan.

Als jongeren eenmaal een diensttijd hebben gedaan is hun oordeel over deelname positief. De helft van de ondervraagden weet dan beter wat betreft werk wat bij hen past en wat ze leuk vinden, tweederde is blij met de versterking van het cv en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Ze geven hun MDT een gemiddeld cijfer van 7,8.

De maatschappelijke diensttijd is een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) en de Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT.

Het representatieve onderzoek werd uitgevoerd door Kantar onder 1454 jongeren in de leeftijd tussen 16 en 26 jaar in opdracht van programma MDT.