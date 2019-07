80 woningen ontruimd na plofkraak in Venlo

In de nacht van zondag op maandag heeft rond 03.30 uur een plofkraak plaatsgevonden aan de Keulsepoort in Venlo. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Ongeveer tachtig omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd, net als de gasten van een nabijgelegen hotel. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er explosief materiaal is achtergebleven.

Het gebied rond de bank blijft nog een aantal uur afgezet vanwege het onderzoek en vanwege de veiligheid.

Volgens getuigen reed kort na de knal een scooter hard weg uit de straat. Volgens de politie zaten daar mogelijk de daders op.

De Keulsepoort is een winkelstraat in het centrum van Venlo. In de straat staan twee bankgebouwen.