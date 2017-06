80 uur taakstraf voor lekkende wijkagent

Een voormalige wijkagent uit Zoetermeer heeft van de rechter in Den Haag een taakstraf van tachtig uur gekregen voor het lekken van informatie. De 55-jarige agent zou geregeld informatie van de politie hebben doorgespeeld aan leden van motorclub Satudarah en aan familieleden.

De politieman had als speciale taak motorclubs in de gaten te houden, omdat er in zijn buurt een afdeling van Satudarah was. Hij werd volgens de officier van justitie echter zo „close” met hen dat hij „zijn verantwoordelijkheid als politieman volledig uit het oog verloor”. Hij haalde in 2014 een paar keer informatie uit de politiesystemen. Ook al zou het niet om cruciale informatie gaan, alles valt onder de geheimhoudingsplicht van de politie, aldus de officier.

Tegen de man was acht maanden celstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.