80 miljoen euro extra voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van 80 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de zogenoemde circulaire economie, ofwel een toekomstige economie zonder afval. Het geld is voor dit jaar en volgend jaar, zo maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag bekend.

Met het extra budget krijgen het bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen om de transitie te maken en zo een bijdrage te leveren aan de opgave op de uitstoot van CO2 te verlagen. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn, in 2030 zou Nederland op de helft moeten zijn. Het extra geld komt beschikbaar als gevolg van de vorige week gepresenteerde klimaatmaatregelen, aldus de bewindsvrouw.

„Een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs”, aldus Van Veldhoven. „Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet.”

Decentrale overheden en het bedrijfsleven worden opgeroepen voorstellen te doen voor duurzame projecten op het gebied van de grond, weg en -waterbouw. Hier is 17,5 miljoen euro voor beschikbaar. Een bedrag van 22,5 miljoen euro is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van biobased kunststoffen en textiel. Daarnaast is 40 miljoen euro beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen.