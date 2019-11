80-jarige Nederlander aangehouden in Suriname

De Surinaamse politie heeft de 80-jarige Nederlandse Gerardus S. gearresteerd. Nederland was sinds 13 mei van dit jaar naar hem op zoek. S. is in Nederland veroordeeld voor het plegen van ontucht met een kind jonger dan zestien jaar.

Volgens het persbericht van de Surinaamse politie was S. al zeven maanden in Suriname waar hij steeds op verschillende adressen woonde en daardoor uit handen van de politie wist te blijven.

Door nieuw verkregen informatie is de politie hem op het spoort gekomen en kon hij begin deze week worden aangehouden, meldt de politie vrijdag. Op dit adres van vrienden bleek hij al ruim een maand te verblijven, aldus de politie. S. zal op korte termijn uitgeleverd worden aan Nederland.