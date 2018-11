80-jarig Margriet brengt ode aan stoere vrouw

Weekblad Margriet bestaat tachtig jaar en viert dat met een „ode aan de kracht van de vrouw”, zegt hoofdredacteur Leontine van den Bos. Donderdag opent in het Amsterdam Museum de expositie ‘Gewoon stoer’, waarvoor fotografe Sacha de Boer in opdracht van Margriet het tijdschrift tachtig vrouwen heeft geportretteerd.

Deze volgens Van den Bos „stoere vrouwen” zijn met behulp van Margriet-lezeressen geselecteerd. Het zijn vrouwen van alle leeftijden, uit alle lagen van de samenleving, bekend, onbekend en met een bijzonder levensverhaal. Onder hen is prinses Laurentien, die ook bij de opening aanwezig is, omdat ze zich onder meer inzet voor laaggeletterdheid. Maar ook Rentia Krijnen (73) die weduwen in Kenia helpt zelfstandig te worden en voormalig Miss Nederland Zoey Ivory (25) die zich inzet als ambassadrice voor de Hartstichting.

Dat stoer misschien niet direct het woord is dat je met Margriet associeert, begrijpt de hoofdredacteur wel. „Je denkt misschien meer aan een vriendelijk blad dat je moeder ook leest. Maar het is natuurlijk stoer dat we überhaupt tachtig zijn geworden door alle mediastormen heen en ook door de manier waarop we zaken bespreekbaar hebben gemaakt. We hebben altijd het pad geëffend voor vrouwen en dat doen we nog steeds.”

Tegelijkertijd met de expositie komt Margriet ook met een jubileumnummer, samengesteld door een speciale redactie met meiden van tussen de twaalf en twintig jaar oud. „We willen er zijn voor alle vrouwen”, zegt Van den Bos. „Als dochter lees je mee met je moeder en die heeft Margriet weer van haar moeder. Voor deze meiden zijn we straks bedoeld en zij hebben de onderwerpen bedacht voor deze speciale editie.”

Margriet bereikt wekelijks zo’n miljoen lezers en de website trekt maandelijks nog zo’n zelfde aantal liefhebbers. „Tien jaar geleden dacht iedereen dat alle bladen nu wel zouden zijn weggevaagd”, herinnert de hoofdredacteur zich. „Maar Margriet is een merk dat de tijd doorstaat. Het is heel erg van nu, gaat over onderwerpen die van belang zijn. Maatschappelijke onderwerpen die het blad heel integer behandelt. Margriet kwetst niet, maar omarmt. En ze laat de kracht van de vrouw zien, die soms dertig bordjes tegelijk in de lucht houdt.”

De toekomst van Margriet ziet Van den Bos dan ook zonnig in. „Het is een plek waar alle aspecten van het leven als vrouw aan bod komen. Het heeft iets magisch waar de vrouw zich bij thuis voelt. Ik vroeg laatst aan iemand wat ze van Margriet vindt als merk. Daarop zei ze: Margriet is geen merk, het is een gevoel.”