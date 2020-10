80 demonstranten aangehouden op Het Plein in Den Haag

De politie heeft donderdagavond bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen op Het Plein in Den Haag zo’n tachtig mensen aangehouden. De manifestatie was niet aangekondigd, aldus de politie. Agenten hebben actievoerders gevraagd om te vertrekken. Omdat ze daar geen gehoor aan gaven, werden ze gearresteerd en naar een politielocatie vervoerd. Volgens de politie zijn de arrestaties rustig verlopen.

Woensdagavond hebben de agenten ook al twaalf mensen aangehouden die demonstreerden op het plein bij de Tweede Kamer. Eerder die avond was op last van burgemeester Jan van Zanen een demonstratie tegen de coronawet ontbonden. Aanwezigen verlieten toen nog Het Plein, maar kwamen later omstreeks 21.00 uur weer terug, aldus de politie.

Er was woensdag ook geen aanvraag ingediend voor een demonstratie op het plein.