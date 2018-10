8 jaar en tbs geëist voor doodsteken vriendin

Tegen een 25-jarige man is maandag voor de rechtbank in zijn woonplaats Almelo acht jaar cel plus tbs met dwangverpleging geëist. Hij heeft bekend dat hij op 19 juni vorig jaar zijn 26-jarige vriendin met messteken om het leven heeft gebracht.

Het slachtoffer werd 32 keer met een mes gestoken. Mark B. dacht dat ze vreemd ging met een ex. Vervolgens had hij geprobeerd zichzelf ook met messteken te doden. Twee uur lang lag hij bloedend in de badkamer van haar appartement. Daarna had hij het alarmnummer gebeld, maar de vrouw was toen al overleden.

Een psychiater en een psycholoog achten hem ontoerekeningsvatbaar, onder meer vanwege hersenschade die hij bij een verkeersongeluk zou hebben opgelopen. Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum concludeerden echter dat daar geen sprake van was.