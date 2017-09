8 jaar cel voor moeder die partner doodstak

De Bossche Sandra N. (39) is tot acht jaar cel veroordeeld door de rechtbank in Den Bosch voor het doodsteken van haar partner Selim van der Heijden (39). Ze heeft hem in juni vorig jaar in bed in zijn hals gestoken. Daarna probeerde de moeder van vijf kinderen zichzelf te doden met dertig messteken. De kinderen waren op dat moment ook in het huis aanwezig.

Van der Heijden liep negen steekwonden op. Hij strompelde zwaargewond naar zijn moeder, vier deuren verderop. Hij haalde dat net, maar reanimatie hielp niet meer. De twee hadden de avond voor de steekpartij ruzie met elkaar gehad.

Binnen het gezin speelden al jaren problemen, mede veroorzaakt door de drugshandel van de man. N. was het hier niet mee eens, maar vond het ook wel ‘makkelijk geld’, zei ze tijdens de behandeling van de zaak. Ze gaf aan zich weinig van de bewuste avond te herinneren.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel tegen de vrouw geëist. Dat de straf lager uitvalt, heeft volgens de rechtbank te maken met de „lange periode van angst, vernedering en wanhoop bij de verdachte die aan het delict vooraf ging”. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat het wenselijk is dat de vrouw zo snel mogelijk haar moederrol weer inneemt. De kinderen, tussen tien en vijftien jaar oud, hopen dat hun moeder vrijkomt, zo schreven ze in brieven aan de rechter.