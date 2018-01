8 jaar cel voor doodschieten man bij hotel

Een 50-jarige man uit Uitgeest is veroordeeld tot acht jaar celstraf voor het doodschieten van een man voor het Van der Valk Hotel in het Noord-Hollandse Akersloot. De verdachte had zichzelf direct na zijn daad, op 17 juli vorig jaar, gemeld op een politiebureau. Hij verklaarde dat het slachtoffer, een 47-jarige man uit Zandvoort, hem langdurig had bedreigd en afgeperst.

De rechtbank in Alkmaar ging uit van doodslag en niet van moord, omdat de man handelde vanuit een impuls, mede door een ziekelijke stoornis. De verdediging wilde dat de verdachte werd ontslagen van rechtsvervolging, omdat er sprake zou zijn geweest van psychische overmacht.

Maar de rechtbank ging daar niet in mee. De dreiging en druk waren weliswaar aannemelijk - het lukte niet om 40.000 euro te betalen - maar dat rechtvaardigt volgens de rechtbank niet dat de verdachte hem doodschoot. Hij had ook anders kunnen handelen.

De rechtbank rekende het de man zwaar aan dat hij overdag op een openbaar parkeerterrein meerdere keren met een vuurwapen schoot. De straf was wel lager dan de tien jaar die was geëist.