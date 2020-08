8 jaar cel voor doden vriendin Leusden

De 47-jarige Freddie V. uit Amersfoort is veroordeeld tot acht jaar cel voor het doden van zijn een jaar jongere vriendin. Zij werd tijdens een ruzie afgelopen maart doodgestoken in haar appartement in Leusden.

V. heeft direct bekend dat hij zijn vriendin had doodgestoken. Hij belde zelf 112. Op de zitting twee weken geleden gaf hij aan spijt te hebben, en zei nog altijd niet te weten waarom hij haar had gestoken. De twee hadden ruim een jaar een relatie, maar die liep niet lekker meer. Op de fatale avond kregen ze ruzie over geld. V. zou geld van de vrouw tegoed hebben maar kreeg dat niet. Zij zou daarop een mes hebben gepakt, wat V. wist af te pakken en vervolgens stak hij op haar in. Zij overleed dezelfde dag.

Er was elf jaar cel tegen V. geëist. Volgens deskundigen is de man licht verstandelijk beperkt en kan hij niet goed met zijn boosheid omgaan. De rechtbank onderstreept daarom het advies van de reclassering om V. na zijn straf te behandelen via een begeleid wonen traject.