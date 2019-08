8 jaar cel en tbs voor doodslag schoonmoeder

De 33-jarige Utrechter Kevin N. krijgt acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het zwaar mishandelen van en doodslag op zijn schoonmoeder, de 58-jarige Soraya Gooyer. De rechtbank in Utrecht vindt bewezen dat N. het letsel heeft toegebracht waaraan de vrouw is bezweken, mede omdat zijn DNA op de hals van het slachtoffer is aangetroffen.

De twee zussen Nadia (31) en Nicole (33) en haar partner Patrice C. (43) kregen respectievelijk drie en twee maanden en zes weken voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Omdat ze langer in voorarrest hebben gezeten hoeven ze niet terug de cel in.

Het slachtoffer werd in oktober 2017 dood gevonden in haar flat in de wijk Overvecht. Ze stierf door onder meer „samendrukkend geweld” op haar hals en kaak. N. heeft haar ’s nachts gedood terwijl de anderen sliepen, stelt de rechtbank. N. heeft „op een gruwelijke wijze een einde gemaakt aan het leven van zijn schoonmoeder”. Uit het ernstige letsel over het hele lichaam bleek later dat de vrouw een lange periode ernstig is mishandeld.

De moeder woonde samen met de twee stellen, een gehandicapt zusje en twee honden. Er waren geldproblemen, niemand werkte, de schoonzonen gebruikten drugs of drank en er was vaak ruzie. „Er was sprake van een beklemmende en bedreigende gezinsdynamiek. Het is des te erger omdat ze de verdachten onderdak had geboden toen ze dat nodig hadden”, zei de rechter.

De rechtbank stelde dat de laatste periode van het leven van Gooyer „beangstigend, bedreigend en vernederend” moet zijn geweest, terwijl haar dochters juist voor haar hadden moeten zorgen.