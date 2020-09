8 jaar cel en tbs voor doden man in Rosmalen

Een 23-jarige man uit Breda is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van een 53-jarige man tijdens een date in Rosmalen.

De twee spraken in januari vorig jaar met elkaar af. De verdachte had de man uit Rosmalen, Bart van Betuw, online leren kennen en ging op hun eerste fysieke date met hem wandelen. Volgens de verdachte zocht de man toenadering toen ze aankwamen bij een bankje aan het water. De verdachte pakte vervolgens zijn zakmes en stak stevig in op de man. Het slachtoffer had zeventien steek- en vijf snijwonden, zelfs met botbreuken bij de plekken van het steekletsel. Hij overleed ter plekke en werd pas maanden later gevonden in het water, waar de verdachte zijn lichaam had verstopt onder een boomstronk.

’s Nachts stuurde de verdachte nog een bericht aan het slachtoffer, zodat het leek dat hij onschuldig was. De dag erop ging hij terug naar het bankje om de laatste bloedsporen uit te wissen. De rechtbank in Den Bosch vindt dat hij daarmee uiterst doelgericht te werk ging, om zijn pakkans te verkleinen.

De rechtbank in Den Bosch rekent hem dit alles zwaar aan. Hij berokkende de nabestaanden volgens de rechter „onbeschrijflijk veel leed” omdat ze maandenlang in onzekerheid verkeerden. De rechtbank hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de verdachte door een autismestoornis verminderd toerekeningsvatbaar is. De tbs met verpleging is volgens de rechtbank nodig om de kans op herhaling in te perken.